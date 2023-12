Ceny ropy vzrástli o viac ako 2 %

New York 18. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli o viac ako 2 % v reakcii na útoky na lode v Červenom mori, ktoré vyvolali obavy z prerušenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v lodnej doprave sa britský ropný koncern BP rozhodol dočasne zastaviť všetky dodávky ropy cez Červené more. Podobné kroky avizovali aj ďalšie spoločnosti vrátane Evergreen Line, jednej z najväčších svetových lodných firiem.



Približne 15 % svetovej lodnej dopravy prechádza cez Suezský prieplav, najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 18.40 h SEČ predával po 73,23 USD (67,07 eura). To bolo o 1,80 USD alebo 2,52 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 1,94 USD alebo 2,53 % na 78,49 USD za barel.



(1 EUR = 1,0918 USD)