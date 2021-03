Ceny ropy vzrástli o viac než 5 %

New York 4. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok prudko vzrástli a dostali sa na nové viac než ročné maximá. Aliancia OPEC+ totiž nečakane predĺžila obmedzenia ťažby o ďalší mesiac do konca apríla.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 3,3 USD alebo 5,4 % na 64,58 USD (53,66 eura) za barel (159 litrov). Predtým sa cena WTI dostala až na 64,86 USD za barel, čo bolo najviac za viac než 1 rok. Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 18.43 h SEČ nachádza s plusom 3,38 USD alebo 5,28 % na 67,45 USD za barel. Predtým sa cena Brentu dostala až na 67,75 USD za barel. To bolo najviac od januára 2020.



"OPEC prekvapil, že predĺžil obmedzenia," uviedol hlavný komoditný stratég firmy TD Securities Bart Melek. OPEC podľa neho signalizuje, že je spokojný s rýchlym rastom cien.



Ministri členských krajín aliancie OPEC+ sa vo štvrtok dohodli, že vo veľkej miere predĺžia doterajšie obmedzenia ťažby o ďalší mesiac do konca apríla.



Len Rusko a Kazachstan môžu mierne zvýšiť dennú produkciu o 130.000 respektíve o 20.000 barelov (1 barel = 159 litrov), oznámila Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo štvrtok večer po niekoľkohodinovom on-line rokovaní ministrov aliancie.



(1 EUR = 1,2034 USD)