Ceny ropy vzrástli takmer o 3 %

New York 2. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli vo štvrtok takmer o 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 87 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch výrazne ovplyvnilo rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) ponechať úrokové sadzby nezmenené, čo podporilo rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.06 SEČ 86,97 USD (81,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,34 USD (2,77 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 82,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,28 USD, alebo 2,83 %.



Investori čakali na stredajšie (1. 11.) rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Ich prípadné zvýšenie by znamenalo vyšší tlak na ekonomiku a obmedzenie dopytu po rope. Americká centrálna banka po dvojdňovom zasadnutí však rozhodla, že kľúčové úrokové sadzby ponecháva na pôvodnej úrovni, to znamená v pásme 5,25 až 5,50 %. Na tejto úrovni, najvyššej za 22 rokov, sa tak sadzby držia od júla.



Kľúčovú úrokovú sadzbu nemenila ani britská centrálna banka, ktorá o ďalšom smerovaní menovej politiky rozhodla vo štvrtok. Hlavnú sadzbu ponechala Bank of England (BoE) na úrovni 5,25 %, čo predstavuje 15-ročné maximum. Tak ako Fed, aj BoE tak podržala kľúčovú úrokovú sadzbu na rovnakej úrovni druhýkrát po sebe.



(1 EUR = 1,0661 USD)