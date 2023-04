Ropa: Ceny ropy vzrástli, WTI prekročila 81 USD za barel

Singapur 5. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu sa vrátila nad 85 USD a cena americkej ropy WTI prekročila hranicu 81 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobí rozhodnutie ropných producentov z OPEC+ z konca minulého týždňa opäť znížiť produkciu, ako aj očakávania, že objem ropných zásob v USA za minulý týždeň výrazne klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.27 h SELČ 85,40 USD (78,34 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 46 centov (0,54 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 81,10 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 39 centov alebo 0,48 %.



Na vývoj cien naďalej vplýva rozhodnutie OPEC+ znížiť od mája produkciu ropy, nad rámec redukcie z októbra minulého roka, navyše ešte viac ich podporila informácia Amerického ropného inštitútu (API). Ten vo svojom odhade uviedol, že zásoby ropy v USA v týždni do 31. marca klesli zhruba o 4,3 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie amerického ministerstva energetiky, ktoré správu o vývoji zásob ropy zverejní v popoludňajších hodinách.



Výraznejšiemu rastu cien komodity bránia nepriaznivé údaje o vývoji aktivity vo výrobnom sektore USA a Číny. Tieto štáty sú najväčšími spotrebiteľmi komodity. Trhy zároveň vyčkávajú na správu amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za mesiac marec. Údaje ministerstvo zverejní koncom týždňa.



(1 EUR = 1,0901 USD)