Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil 59 USD za barel

New York 19. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu približne o 2,5 %, keď trhy podporili správy z Číny o ďalšom poklese počtu ľudí nakazených novým koronavírusom. Ceny ropy okrem toho posunuli nahor aj informácie o sankciách USA voči ruskej firme Rosneft Trading, čo predstavuje zásah voči venezuelskému ropnému sektoru.



Podľa údajov z Číny počet nových prípadov nákazy koronavírusom klesol v stredu druhý deň po sebe a navyše, Čína prvýkrát nahlásila viac nových uzdravených ľudí než nových nakazených. "Na trhoch rastie optimizmus, že táto choroba bude čoskoro vrcholiť a situácia sa začne vracať do normálu skôr, než sa pôvodne zdalo," povedal Phil Flynn, analytik z Price Futures Group v Chicagu.



Okrem toho ceny ropy podporilo rozhodnutie USA uvaliť sankcie na Rosneft Trading, obchodnú divíziu ruského ropného koncernu Rosnefť. Ten podľa americkej administratívy podporuje ropný sektor Venezuely, čím zabezpečuje financie pre režim ľavicového prezidenta Nicolása Madura.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.28 h SEČ 59,21 USD (54,82 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,46 USD (2,53 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom zaznamenala 53,33 USD/barel. To predstavuje rast o 1,28 USD (2,46 %).



(1 EUR = 1,0800 USD)