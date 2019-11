Ceny ropy vzrástli

Singapur 14. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli. Trhy tak zareagovali na pozitívne komentáre o ekonomike od predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Powell totiž povedal, že americká ekonomika by sa mala tešiť z „trvalej expanzie“ a vplyv nedávneho zníženia úrokových sadzieb sa v plnej miere ešte len prejaví.



OPEC zase uviedol, že nevidí žiadne známky globálnej recesie a konkurenčná produkcia ropy z bridlíc v USA by mohla v roku 2020 rásť oveľa menej, ako sa očakáva.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.33 h SEČ predával po 57,52 USD (52,26 eura). To bolo o 40 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 38 centov na 62,75 USD za barel.



(1 EUR = 1,1006 USD)