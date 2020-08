Chevron uvažuje o rozvoji jedného z najväčších ropných ložísk v Iraku

Bagdad 18. augusta (TASR) - Americký ropný koncern Chevron plánuje podpísať s irackou vládou predbežnú dohodu o rozvoji jedného z najväčších ropných ložísk v krajine. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie denníka Wall Street Journal.



Podľa denníka, pre ktorý sa vyjadrili zdroje oboznámené s informáciami, Chevron a iracká vláda rokujú o prípadných prieskumných prácach v juhoirackom ložisku Násiríja. Odhaduje sa, že ložisko obsahuje približne 4,4 miliardy barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Ak k dohode dôjde, mohla by byť oznámená koncom tohto týždňa počas návštevy irackého premiéra Mustafu Kázimího vo Washingtone.



Produkcia druhej najväčšej ropnej firmy v USA klesla v 2. štvrťroku medziročne o 3 % na 2,99 milióna barelov ropného ekvivalentu denne. Ešte výraznejšie klesli ceny ropy, čo sa odrazilo na výsledkoch spoločnosti za 2. štvrťrok. Priemerná predajná cena ropy v USA sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu prepadla na 19 USD za barel z 52 USD/barel pred rokom (na 16,03 eura zo 43,87 eura). Výsledkom je prepad Chevronu v 2. kvartáli do straty viac než 8 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1853 USD)