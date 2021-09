Čína zo svojich rezerv uvoľnila ropu s cieľom znížiť jej ceny

Peking 9. septembra (TASR) - Čína bezprecedentne intervenovala na globálnom ropnom trhu. Zo svojich strategických rezerv uvoľnila ropu s explicitným cieľom znížiť jej ceny.



Oznámenie Pekingu prichádza v čase prudkého rastu cien v druhej najväčšej svetovej ekonomike, a to nielen ropy, ale aj uhlia a plynu. Navyše, nedostatok elektriny v niektorých provinciách prinútil niektoré závody znížiť produkciu. Ďalším politickým problémom je pre Peking prudké zrýchľovanie inflácie.



Čínsky Národný úrad pre potravinové zásoby a strategické rezervy vo štvrtok uviedol, že uvoľnil ropu zo svojich rozsiahlych rezerv, "aby znížil tlak na zvyšovanie cien základných materiálov". Úrad neuviedol žiadne detaily, ale podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa jednalo o milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, ktoré vláda ponúkla v polovici júla.



Úrad ešte dodal, že "normalizovaná" rotácia ropy v štátnych rezervách je "dôležitým spôsobom, ako tieto rezervy hrajú svoju úlohu pri vyvažovaní trhu". Podľa agentúry sa dopyt a ponuka na domácom trhu lepšie stabilizujú, ak sa štátne rezervy dostávajú na trh prostredníctvom otvorených aukcií. To signalizuje, že Peking môže pokračovať v intervenciách.



Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy a počas uplynulých desiatich rokov si podľa firmy Energy Aspects vybudovala jej zásoby v objeme 220 miliónov barelov. Tieto rezervy sa líšia od strategických zásob, ktoré majú USA a Európa. Z tých sa čerpá len počas nedostatku dodávok alebo vojen. Čína však signalizuje, že je ochotná použiť svoje rezervy, aby ovplyvnila trh. Podľa expertov je cieľom Pekingu znížiť ceny ropy pre domáce rafinérie.