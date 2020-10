ConocoPhillips kúpi spoločnosť Concho Resources za 9,7 miliardy eur

Houston 19. októbra (TASR) - Koncern ConocoPhillips kúpi spoločnosť Concho Resources za 9,7 miliardy USD (8,23 miliardy eur). Je to najväčšia transakcia v oblasti ťažby z bridlíc od kolapsu dopytu v tomto roku v dôsledku koronakrízy. To je ďalší signál, že energetický sektor v situácii nízkych cien a slabého dopytu pokračuje v konsolidácii.



Mnoho amerických firiem ťažiacich ropu z bridlíc je v hlbokej strate. V aktuálnej situácii však majú na rozdiel od minulých poklesov cien a dopytu problémy so získaním nového kapitálu na reštrukturalizáciu vysokých dlhov.



ConocoPhillips sa akvizíciou zaradí medzi najväčších producentov ropy v Permskej kotline.



Transakcia hodnotí akciu Concho na 49,30 USD, čo je o 1,4 % viac v porovnaní s jej piatkovou (16. 10.) cenou. Podľa ConocoPhillips dohodnutá cena predstavuje zvýšenie o 15 % v porovnaní s cenou akcie Concho 13. októbra, než sa objavili správy o rokovaniach o akvizícii. Akcionári Concho dostanú za každú akciu firmy 1,46 akcie ConocoPhillips.



Dlhodobý dlh Concho predstavoval na konci júna 3,9 miliardy USD. Firma nezaznamenala celoročný zisk od roku 2018 a jej strata za 2. kvartál 2020 predstavovala 435 miliónov USD. Strata za rok 2019 dosiahla 97 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1785 USD)