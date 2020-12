Dánsko do 30 rokov ukončí ťažbu ropy a plynu v Severnom mori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kodaň 4. decembra (TASR) - Dánsko rozhodlo, že do roku 2050 ukončí ťažbu ropy a plynu v Severnom mori. Zároveň zrušilo vydávanie ďalších licencií. Ako vláda uviedla, "".O ukončení ťažby ropy a plynu v Severnom mori do 30 rokov rozhodol ešte vo štvrtok (3. 12.) dánsky parlament, čo vo veľkom privítali ekologické organizácie. Podľa nich má bohaté Dánsko morálnu povinnosť skončiť s prieskumom a ťažbou ropy a vydať tak signál, že svet môže a musí konať s cieľom naplniť Parížsku klimatickú dohodu a zmierniť tak klimatickú krízu.Dánsko začalo s ťažbou ropy a plynu v Severnom mori v roku 1972 a postupne sa stalo najväčším producentom v Európskej únii, uviedla agentúra AP. Ešte väčšími producentmi sú Británia a Nórsko, ktoré však nie sú členmi EÚ.Tento rok by mala krajina vyťažiť tesne nad 100.000 barelov ropy a ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov), čo je však v globálnom kontexte relatívne málo. Na porovnanie, len Británia ťaží zhruba 10-krát viac. Podľa ekologických aktivistov je však napriek tomu rozhodnutie parlamentu významné, pretože ukazuje cestu v boji proti klimatickým zmenám.Dánsko začalo ako jedna z prvých krajín vo veľkej miere využívať veternú energiu. V súčasnosti viac než tretina produkcie elektrickej energie v krajine pochádza z vetra. Práve vďaka využitiu tohto zdroja Dánsko podľa vlády nebude v roku 2050 závislé pri výrobe elektriny od fosílnych palív.Na základe rozhodnutia o ukončení ťažby ropy a plynu Kodaň zároveň zrušila plánované ôsme kolo vydávania licencií, ako aj všetky ďalšie tendre.