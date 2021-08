Dovoz ropy do Nemecka klesol v prvom polroku o desať percent

Frankfurt nad Mohanom 30. augusta (TASR) – Nemecko doviezlo za prvých šesť mesiacov tohto roka takmer 38 miliónov ton ropy. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol však objem dovozu zhruba o 10 % nižší. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace lockdowny, ktoré ovplyvnili aktivity priemyslu. Poukázali na to údaje Spolkového úradu pre ekonomiku a kontrolu vývozu.



Ako úrad informoval, od januára do konca júna doviezlo Nemecko 37,7 milióna ton ropy. Za rovnaké obdobie minulého roka dovoz dosiahol 41,9 milióna ton, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 10,02 %.



Najviac ropy doviezlo Nemecko z Ruska, približne 33,6 % z celkového objemu dovozu. Nasledoval dovoz z britských a nórskych vôd Severného mora (19,4 %) a zhruba 15,6 % z celkového objemu ropy doviezla krajina zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Pod zvyšný objem sa podpísal dovoz ropy z ďalších zdrojov, v rámci nich najmä z Kazachstanu a USA.



Napriek poklesu objemu dovozu minulo Nemecko za 1. polrok na dovoz ropy 14,6 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 22,7 %, čo je dôsledok rastúceho dopytu a s tým spojeného výrazného rastu cien komodity za dané obdobie.