Dovoz ruskej ropy do Indie v júli klesol, prvýkrát za deväť mesiacov

Naí Dillí 22. augusta (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie zaznamenal minulý mesiac pokles, prvý za posledných deväť mesiacov. Klesol však aj dovoz zo Saudskej Arábie, ktorý sa dostal na najnižšiu úroveň za 2,5 roka. Poukázali na to zdroje z ropného trhu a údaje firiem mapujúcich pohyb lodí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dovoz ropy z Ruska aj zo Saudskej Arábie klesol v júli do Indie aj do Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. India je v tomto rebríčku trojkou. Dôvodom je čiastočne obmedzenie produkcie a exportu zo strany spomínaných producentov, čiastočne zvýšenie cien.



India, ktorá dovozom pokrýva viac než 80 % svojej spotreby ropy, však znížila dovoz ropy v minulom mesiaci celkovo. Objem dovozu skresala o 5,2 % na 4,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), pričom okrem vyšších cien import ovplyvnili aj odstávky rafinérií počas monzúnovej sezóny.



Dovoz ruskej ropy do Indie dosiahol v júli 1,85 milióna barelov denne. Zo Saudskej Arábie doviezla India celkovo 470.000 barelov denne. V prvom prípade tak dovoz klesol o 5,7 % a v druhom až o 26 %.



Očakáva sa, že dovoz ruskej ropy do Indie zaznamená pokles aj v auguste a v septembri. Odstávky rafinérií by mali pokračovať, navyše, ceny ruskej ropy sú nad cenovým stropom určeným na 60 USD (55,01 eura) za barel, ktorý stanovili Európska únia a krajiny G7.



Aj napriek poklesu dovozu za mesiac júl je však Rusko naďalej najväčším dodávateľom ropy na indický trh. Za ním nasledujú Irak a na 3. mieste je Saudská Arábia. Práve vďaka dodávkam z Iraku, ako aj z Nigérie a zo Spojených arabských emirátov (SAE) sa podiel Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na dodávkach suroviny do Indie zvýšil na najvyššiu úroveň od marca.



(1 EUR = 1,0908 USD)