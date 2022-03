Export americkej ropy vyskočil na 8-mesačné maximum

New York 28. marca (TASR) - Od útoku Ruska na Ukrajinu rastie export ropy zo Spojených štátov a aj ropa, ktorá zvyčajne smeruje do ropného uzla Cushing v Oklahome, sa cez Mexický záliv dodáva na zahraničné trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Invázia Ruska na Ukrajinu otriasla ropnými trhmi, keď obchodníci v obave zo sankcií zavedených proti Rusku prestali nakupovať ruskú ropu a ceny komodity išli prudko nahor. Kupci sa začali obzerať po alternatívnych zdrojoch, čo podporilo dopyt aj po rope z USA, ktoré sú najväčším producentom na svete.



Export americkej ropy vzrástol v týždni do 18. marca na 3,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), uviedlo americké ministerstvo energetiky. To je najvyšší objem vývozu od júla minulého roka. Zásoby ropy v ropnom uzle v Cushingu dosahujú v súčasnosti 25,2 milióna barelov, čo je blízko 4-ročného minima, ktoré Cushing dosiahol začiatkom marca.



Americká ropa je pre kupcov momentálne atraktívna, keďže v porovnaní s ropu Brent je výrazne lacnejšia. Rozdiel dosahuje zhruba 7 USD (6,36 eura). Ešte výraznejší bol začiatkom marca, keď predstavoval 9,20 USD, čo bol najväčší rozdiel v cene Brentu a WTI za zhruba dva roky.



(1 EUR = 1,1002 USD)