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IEA zhoršila výhľad produkcie ropy v Rusku na tento aj budúci rok
Výsledkom ukrajinských útokov je aj najnovšie rozhodnutie Ruska zakázať vývoz nafty.
Autor TASR
Moskva 10. júla (TASR) - Produkcia ropy v Rusku klesne tento rok približne o 3 % pod 9 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Oznámila to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá tak revidovala pôvodný odhad smerom nadol. Ako dôvod uviedla ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Pokračujúce údery na rafinérie, zásobníky a dopravnú infraštruktúru podporujú slabší výhľad ťažby. Vzhľadom na to sme zhoršili vyhliadky produkcie ropy v Rusku na tento aj budúci rok, a to o 85.000 barelov denne na rok 2026, respektíve o 150.000 barelov denne na rok 2027,“ uviedla IEA v pravidelnej mesačnej správe. Tento rok by tak produkcia po revízii mala dosiahnuť 8,9 milióna barelov/deň a v roku 2027 by to malo byť 8,8 milióna barelov denne. V roku 2025 vyprodukovalo Rusko 9,2 milióna barelov ropy denne.
Výsledkom ukrajinských útokov je aj najnovšie rozhodnutie Ruska zakázať vývoz nafty. Už predtým zaviedlo obmedzenia na vývoz benzínu a leteckého paliva s cieľom zmierniť nedostatok na domácom trhu.
Obmedzenie produkcie v dôsledku ukrajinských útokov zároveň viedlo v posledných mesiacoch k zvýšeniu vývozu ropy z Ruska. Podľa zdrojov z ropného priemyslu dosiahol vývoz z ruských západných prístavov v júni nový rekord, pričom túto úroveň exportu by mali dodržať aj tento mesiac. Export z baltských prístavov Primorsk a Usť-Luga a čiernomorského prístavu Novorossijsk dosiahol v júni takmer 3 milióny barelov denne.
Podľa IEA celkový vývoz ropy z Ruska predstavoval v júni 5,8 milióna barelov za deň. V porovnaní s májom to znamená zvýšenie o 620.000 barelov denne. Naopak, vývoz ropných produktov v júni klesol medzimesačne o 230.000 barelov denne na 1,91 milióna barelov/deň.
„Pokračujúce údery na rafinérie, zásobníky a dopravnú infraštruktúru podporujú slabší výhľad ťažby. Vzhľadom na to sme zhoršili vyhliadky produkcie ropy v Rusku na tento aj budúci rok, a to o 85.000 barelov denne na rok 2026, respektíve o 150.000 barelov denne na rok 2027,“ uviedla IEA v pravidelnej mesačnej správe. Tento rok by tak produkcia po revízii mala dosiahnuť 8,9 milióna barelov/deň a v roku 2027 by to malo byť 8,8 milióna barelov denne. V roku 2025 vyprodukovalo Rusko 9,2 milióna barelov ropy denne.
Výsledkom ukrajinských útokov je aj najnovšie rozhodnutie Ruska zakázať vývoz nafty. Už predtým zaviedlo obmedzenia na vývoz benzínu a leteckého paliva s cieľom zmierniť nedostatok na domácom trhu.
Obmedzenie produkcie v dôsledku ukrajinských útokov zároveň viedlo v posledných mesiacoch k zvýšeniu vývozu ropy z Ruska. Podľa zdrojov z ropného priemyslu dosiahol vývoz z ruských západných prístavov v júni nový rekord, pričom túto úroveň exportu by mali dodržať aj tento mesiac. Export z baltských prístavov Primorsk a Usť-Luga a čiernomorského prístavu Novorossijsk dosiahol v júni takmer 3 milióny barelov denne.
Podľa IEA celkový vývoz ropy z Ruska predstavoval v júni 5,8 milióna barelov za deň. V porovnaní s májom to znamená zvýšenie o 620.000 barelov denne. Naopak, vývoz ropných produktov v júni klesol medzimesačne o 230.000 barelov denne na 1,91 milióna barelov/deň.