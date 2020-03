IEA prvýkrát za vyše desaťročie znížila odhad dopytu po rope

Paríž 9. marca (TASR) - Svetový dopyt po rope v tomto roku pravdepodobne klesne, prvýkrát za viac než desaťročie. Uviedla to v pondelok v najnovšom odhade Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA).



Podľa IEA dopyt po rope dosiahne tento rok 99,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Agentúra tak zredukovala svoju pôvodnú prognózu takmer o 1 milión barelov denne, čo zároveň predstavuje celoročný pokles o 90.000 barelov denne. Ak sa vyhliadky potvrdia, bude to znamenať prvý pokles dopytu od roku 2009.



"Očakávame, že celosvetový dopyt po rope tento rok klesne, čo znamená prvý celoročný pokles za viac než 10 rokov," uviedla IEA. Ako dodala, dôvodom je prudké spomalenie ekonomickej aktivity v Číne v dôsledku koronavírusu. Čína sa na globálnom raste dopytu po rope podieľala v minulom roku až 80 %.



IEA vychádza z dvoch možných scenárov vývoja situácie. V prípade horšieho z nich, keď sa vládam nepodarí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu, očakáva IEA pokles dopytu až o 730.000 barelov denne.



"Kríza spojená s koronavírusom zasahuje do mnohých energetických trhov vrátane plynu, uhlia a obnoviteľných zdrojov, avšak jeho vplyv na ropné trhy je mimoriadne silný, keďže bráni presunom ľudí aj tovaru," povedal šéf IEA Fatih Birol.



Po poklese v roku 2020 však IEA očakáva, že v nasledujúcom roku sa dopyt po rope výrazne zotaví, pričom odhaduje, že rast by mal dosiahnuť 2,1 milióna barelov denne. Následne by sa však tempo rastu malo prudko spomaliť, pričom do roku 2025 by malo dosahovať ročne v priemere 800.000 barelov denne. Dôvodom je očakávaný slabší rast dopytu po pohonných látkach, keďže vlády tlačia na automobilky, aby na trh prichádzali s ekologickejšími vozidlami a úspornejšími motormi.