Jedna vetva ropovodu Družba do Nemecka je v Poľsku poškodená

Schwedt 5. decembra (TASR) - Jedna vetva ropovodu Družba smerujúceho do veľkej rafinérie PCK Schwedt je na poľskom území mierne poškodená. Zdá sa však, že to nijako neohrozuje dodávky ropy do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Predpokladáme, že to nebude mať žiadny vplyv na dodávky ropy," uviedol hovorca väčšinového vlastníka ropovodu, ruskej spoločnosti Rosnefť. Poškodenie sa týka len jednej vetvy. Cez Poľsko vedú paralelne dve vetvy ropovodu Družba. Hovorkyňa PCK Schwedt takisto uviedla, že rafinéria nepočíta s narušením prevádzky.



Portál RBB informoval, že poškodenie ropovodu bolo objavené pri poľskom meste Pniewy. Poľský prevádzkovateľ ropovodu PERN ešte nedeľu (1. 12.) oznámil, že problémom je únik z potrubia, ktorého časť vymení. Podľa firmy nešlo o úmyselné poškodenie, ale o prasknutú rúru.



Hovorca miestneho hasičského zboru pre DPA potvrdil, že na jednej z vetiev plynovodu bolo zistené menšie poškodenie. Hasiči pomáhali tímu prevádzkovateľa potrubia pri lokalizácii a utesnení úniku. Okolie nebolo obývané, takže obyvateľom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.



Podobné prípady poškodenia sa vyskytli aj v minulosti. Družba vedie mnohými vetvami v dĺžke tisícok kilometrov z Ruska do Nemecka a ďalších európskych krajín.



Nemecko od začiatku roka 2023 prestalo dovážať ruskú ropu z dôvodu ruskej agresívnej vojny na Ukrajine. Ropovod sa však stále využíva na dodávky do PCK v meste Schwedt, pričom sa ním prepravujú napríklad kazašská ropa či ropa z tankerov z prístavu Gdansk.