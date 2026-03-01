< sekcia Ekonomika
Ropa: Kartel OPEC+ sa dohodol na zvýšení ťažby o 206.000 barelov denne
Analytik firmy Kpler dodal, že ruská produkcia má od novembra klesajúci trend, čo analytikov vedie k domnienke, že je na svojom maxime.
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Kľúčoví členovia ropného kartelu OPEC+ v nedeľu oznámili väčšie zvýšenie ťažobných kvót, ako sa očakávalo. Tento krok prišiel po útokoch USA a Izraela na Irán, ktoré vyvolali odvetné údery Teheránu na Blízkom východe. Osemčlenná aliancia sa dohodla, že od apríla zvýši ťažbu o 206.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Skupina OPEC+, ktorej členmi sú Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, vo vyhlásení po nedeľňajšom rokovaní nespomenula konflikt USA a Izraela s Iránom. Za dôvody pre rast ťažby označila „stabilný globálny ekonomický výhľad a súčasné zdravé trhové fundamenty“. Pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe experti predpovedali miernejší rast produkcie, a to o 137.000 barelov denne.
Analytik spoločnosti Rystad Energy Jorge León však upozornil, že dohodnuté zvýšenie kvót pravdepodobne nebude dostatočne veľké na to, aby zabránilo prudkému rastu cien ropy v dôsledku iránskeho konfliktu. León poukázal na možnosť, že Irán by sa mohol snažiť blokovať Hormuzský prieliv, cez ktorý sa prepravuje takmer štvrtina svetových dodávok ropy po mori. Iránska štátna televízia v nedeľu uviedla, že jeden ropný tanker v prielive bol zasiahnutý pri pokuse o „nelegálny“ prechod a potápa sa. „Ak sa ropa nebude môcť prepravovať cez Hormuzský prieliv, ďalších 206.000 barelov denne len veľmi málo upokojí trh,“ povedal León s argumentom, že „logistické a tranzitné riziko je v súčasnosti dôležitejšie ako ťažobné kvóty“.
Zablokovanie prielivu by mohlo znamenať, že ceny ropy vyskočia z úrovne približne 72 USD (60,99 eura) za barel, na ktorej boli pred konfliktom, na 120 až 150 USD, keď sa v pondelok (2. 3.) začne obchodovanie, povedal analytik spoločnosti SPI Asset Management Stephen Innes.
Hoci sa vyššie ceny môžu zdať pre krajiny OPEC+ ako výhoda, v skutočnosti nesú riziko zvýšenia konkurencie zo strany producentov mimo kartelu, ako sú Spojené štáty, Kanada a Brazília. Analytik spoločnosti Kpler Homayoun Falakshahi pre agentúru AFP povedal, že kartel by mohol „uprednostňovať ceny 80 až 90 USD, ale ideálna cenová úroveň je okolo 70 USD za barel“, aby sa znížila motivácia týchto konkurenčných producentov k ďalším investíciám.
Analytik firmy Kpler dodal, že ruská produkcia má od novembra klesajúci trend, čo analytikov vedie k domnienke, že je na svojom maxime. Jedinými členmi OPEC+, „ktorí môžu skutočne zvýšiť svoju produkciu, sú Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a v menšej miere Kuvajt a Irak“, poznamenal analytik spoločnosti Rystad Energy.
(1 EUR = 1,1805 USD)
