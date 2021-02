Ropa koncom týždňa zlacnela, za celý mesiac však zdražela o pätinu

New York 28. februára (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli, pod čo sa čiastočne podpísal rast kurzu dolára a čiastočne očakávania zvýšenia produkcie zo strany zoskupenia OPEC+. Ťažbu by mal nahor posunúť predchádzajúci rast cien komodity nad predpandemickú úroveň. Za celý týždeň však ceny Brentu aj WTI vzrástli a prispeli tak k rastu za celý mesiac zhruba o pätinu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom, ktorý vypršal v piatok (26. 2.), klesla na záver piatkového obchodovania o 75 centov (1,1 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 66,13 USD (54,56 eura) za barel (159 litrov). Aktívnejší kontrakt na máj zaznamenal pokles o 1,69 USD (2,56 %) na 64,42 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla na záver piatkového obchodovania 61,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,03 USD alebo 3,2 %.



Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch vzrástli. Cena Brentu sa za týždeň posunula nahor o 4,8 % a cena WTI o 3,8 %. Tento rast prispel k zvýšeniu cien ropy za mesiac február približne o 20 %. Vývoj cien za posledný mesiac ovplyvnil program vakcinácie proti ochoreniu COVID-19, ktorý zvyšuje optimizmus v súvislosti so zotavovaním ekonomiky, ako aj nečakaná vlna mrazov v kľúčovom produkčnom štáte Texas. Tá výrazne obmedzila ťažbu.



(1 EUR = 1,2121 USD)