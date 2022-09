Ropa mierne zdražela, cena Brentu sa posunula nad 92 USD/barel

Singapur 20. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, tempo rastu sa však v porovnaní s predchádzajúcim obdobím spomalilo. Trhy totiž čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky v tomto týždni o zvýšení úrokových sadzieb, čo môže viesť k oslabeniu dopytu po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.04 h SELČ 92,15 USD (92,24 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov (0,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom (v utorok exspiruje) dosiahla 85,76 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o tri centy.



Americká centrálna banka (Fed) zasadá v utorok a stredu (21. 9.), pričom po ukončení zasadnutia oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Analytici očakávajú, že banka opäť výrazne sprísni menovú politiku s cieľom utlmiť vysokú infláciu a hlavnú úrokovú sadzbu posunie nahor tretíkrát po sebe o 75 bázických bodov.



(1 EUR = 0,999 USD)