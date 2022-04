Ropa mierne zdražela, za týždeň však smeruje k poklesu

Melbourne 8. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch. Po prvotnom štvrtkovom (7. 4.) raste a následnom poklese ku koncu obchodovania sa ceny ropy vrátili v piatok k miernemu rastu, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Vývoj na trhoch v priebehu týždňa ovplyvnilo najmä rozhodnutie členských štátov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) uvoľniť zo svojich strategických rezerv celkovo 240 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov), z toho polovicu poskytnú Spojené štáty. Objem ropy, ktorý IEA plánuje dodať na trh, by mal zmierniť výpadky ruskej ropy, podľa viacerých analytikov však iba dočasne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.36 h SELČ 100,71 USD (92,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 96,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 21 centov.



Štáty IEA sa v týchto dňoch dohodli na uvoľnení 120 miliónov barelov ropy zo strategických rezerv. Z toho 60 miliónov poskytnú USA, pričom tento objem je súčasťou väčšieho uvoľnenia amerických rezerv v celkovom objeme 180 miliónov barelov. Celkovo tak členovia IEA nalejú na trh 240 miliónov barelov ropy.



Analytici sú presvedčení, že dohody v rámci IEA vrátane dohody z marca, ktoré by mali na trhy dodať od mája do konca roka navyše zhruba 1 milión barelov ropy denne, môžu limitovať rast cien suroviny v najbližšom období. Nedokáže to však v plnej miere vykompenzovať výpadky ruskej ropy, ak by na Rusko uvalili energetické sankcie aj ďalšie štáty.



Ako uviedli analytici z ANZ Research, napriek masívnemu uvoľneniu rezerv nedokáže tento krok v konečnom dôsledku zmeniť fundamenty na ropnom trhu. Navyše pravdepodobne oddiali možnosť výraznejšieho zvýšenia ťažby zo strany najväčších producentov, dodali analytici.



(1 EUR = 1,0916 USD)