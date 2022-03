Ropa nemá jasné smerovanie, jej ceny v piatok ráno stagnovali

Singapur 25. marca (TASR) - Ceny ropy nemali v piatok ráno jasné smerovanie po štvrtkovom (24. 3.) poklese a v podstate stagnovali. Obavy z nedostatku dodávok sa však znížili, keďže krajiny Európskej únie (EÚ) sú nejednotné v názore na zavedenie embarga na ruskú ropu. Navyše, USA a ich spojenci uvažujú o uvoľnení ďalšej ropy zo strategických rezerv, aby ochladili trh.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v piatok o 7.35 H SEČ predával po 112,20 USD (102,20 eura). To bolo o 14 centov alebo 0,12 % menej ako vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa vo štvrtok oslabil o 2,3 % po náraste o 5,7 % v stredu (23. 3.).



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok o 7.39 h SEČ stagnovala na 119,03 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy zrejme zaznamenajú prvý týždňový nárast za tri týždne, pričom cena Brentu od začiatku týždňa stúpla už o 10 % a cena WTI o 7 %. Dôvodom boli obavy z nedostatku dodávok, keďže EÚ uvažovala na začiatku týždňa o zákaze dovozu ruskej ropy.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) uviedla, že prípadné embargo na ruskú ropu by poškodilo spotrebiteľov. Spojené štáty a Británia už uvalili sankcie na ruskú ropu, pre EÚ je to však väčší problém, keďže je závislá od ruského plynu.



Globálne zásoby ropy sú najnižšie od roku 2014 a analytici varujú, že trh je citlivý na akýkoľvek šok na strane ponuky.



(1 EUR = 1,0978 USD)