Ropa: Niektoré štáty OPEC+ budú pokračovať v redukcii ťažby

New York 4. marca (TASR) - Niektoré členské štáty ropného zoskupenia OPEC+ uviedli, že budú aj v ďalšom kvartáli uplatňovať produkčné škrty. To znamená, že OPEC+ by mal až do konca júna tohto roka pokračovať v pôvodne dohodnutých ťažobných škrtoch na úrovni 2,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rozhodnutie oznámili najskôr jednotlivé štáty zvlášť, následne ich potvrdila Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Saudská Arábia sa podľa informácií z nedele (3.3.) rozhodla naďalej ťažiť približne 9 miliónov barelov denne, čím potvrdila produkčné škrty na úrovni 1 milióna barelov/deň. Rusko zasa v nedeľu oznámilo, že v 2. štvrťroku zníži produkciu a export o 471.000 barelov denne. Okrem toho Irak, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstan, Alžírsko a Omán informovali, že budú v redukcii ťažby pokračovať aj v 2. kvartáli.



Na znížení produkcie sa štáty OPEC+ dohodli pôvodne v novembri minulého roka s tým, že cieľom tohto kroku je zabezpečenie rovnováhy na trhu. Vtedajšia dohoda platila do konca 1. štvrťroka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla na záver minulého týždňa 83,55 USD (77,27 eura) za barel. Pred mesiacom predstavovala 77,33 USD/barel. Napriek rastu za posledný mesiac je však stále hlboko pod úrovňou spred dvoch rokov, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu.



(1 EUR = 1,0813 USD)