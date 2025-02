Nórsky ropný sektor očakáva v oblasti investícií ďalší rekordný rok

Oslo 13. februára (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský sektor plánuje tento rok vyššie investície než vlani, čo znamená, že smeruje k novému rekordu. Poukázal na to prieskum v sektore, ktorý uskutočnil nórsky štatistický úrad SSB. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšie odvetvie v Nórsku odhaduje tohtoročné investície na úrovni 253,8 miliardy nórskych korún (21,76 miliardy eur). V minulom rekordnom roku dosiahli 251,2 miliardy NOK. Najnovší odhad je zároveň lepší aj oproti pôvodným prognózam z novembra minulého roka. Vtedy ropný a plynárenský sektor predpovedal investície v roku 2025 na úrovni 252,6 miliardy NOK.



Za novým odhadom objemu investícií sú najnovšie plány firiem zvýšiť investície do v súčasnosti produkujúcich ložísk, ako aj do rozvoja nových ložísk a do pobrežných aktív. Napríklad jedna z firiem Vaar Energi, nórska dcéra talianskej spoločnosti Eni, tento týždeň uviedla, že v roku 2025 plánuje schváliť v oblasti rozvoja ložísk približne osem nových projektov.



Okrem investičných plánov na tento rok bol vo štvrtok zverejnený aj prvý odhad investícií ropných a plynárenských firiem na rok 2026. V budúcom roku by sa objem investícií v sektore mal oproti súčasnému roku znížiť, a to na 197 miliárd NOK.



(1 EUR = 11,662 NOK)