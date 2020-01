Odveta Iránu na americké jednotky posunula ceny ropy nahor

Tokio 8. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, pričom cena ropnej zmesi Brent nakrátko dosiahla takmer 72 USD za barel (159 litrov), najvyššiu úroveň za zhruba štyri mesiace a cena americkej WTI vzrástla na viac než 8-mesačné maximum. Trhy tak reagovali na najnovšiu eskaláciu napätia medzi USA a Iránom. Neskôr sa situácia začala upokojovať a ceny ropy sa pohybovali pod 69 USD, respektíve nad 63 USD/barel.



Situácia na Blízkom východe sa v stredu zhoršila, keď iránske Revolučné gardy vypálili viac ako desiatku rakiet na iracké základne v západoirackej provincii Anbár a provincii Arbíl na severe Iraku, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Bola to odveta za minulotýždňový útok nariadený americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásem Solejmání.



Ceny ropy krátko po útoku iránskych revolučných gárd reagovali prudkým rastom. Neskôr sa však tempo rastu oproti predchádzajúcemu dňu zmiernilo, keď sa ukázalo, že ropné zariadenia útokom neutrpeli.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.21 h SEČ 68,91 USD (61,68 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 64 centov. Predtým však vyskočila až na 71,75 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od polovice septembra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 63,18 USD za barel a oproti predchádzajúcej uzávierke tak vzrástla o 48 centov. V prvej reakcii na iránsky útok vzrástla na 65,85 USD/barel, najvyššiu úroveň od konca apríla minulého roka.



(1 EUR = 1,1172 USD)