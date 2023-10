Ropa opäť rastie, cena Brentu sa posunula nad 86 USD/barel

Singapur 5. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok mierny rast a zmazali tak časť strát z predchádzajúceho dňa, pričom cena ropy Brent sa posunula nad 86 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na rozhodnutie ministrov ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať v doterajšom rozsahu produkčných škrtov. Výraznejšiemu rastu však stále bráni neistota týkajúca sa vývoja ekonomiky, a tým dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.27 h SELČ 86,38 USD (82,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 57 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri dosiahla 84,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 48 centov (0,57 %).



V stredu (4. 10.) uzatvorili Brent aj WTO obchodovanie prepadom o viac než 5 USD po tom, ako náladu na trhoch ovplyvnili nepriaznivé údaje z eurozóny aj USA. Údaje o vývoji aktivity v súkromnom sektore eurozóny za september naznačili, že ekonomika menového bloku pravdepodobne skĺzla v 3. štvrťroku do recesie. Významným údajom bol dopyt, ktorý bol najslabší za takmer tri roky.



Navyše, údaje zo Spojených štátov poukázali na prudký pokles dopytu po benzíne. Americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) uviedol, že dosiahol najnižšiu úroveň od začiatku tohto roka.



Na druhej strane, zoskupenie OPEC+ v rámci ministerskej schôdzky rozhodlo, že objem škrtov v oblasti produkcie sa meniť nebude. Aj Saudská Arábia oznámila, že svoje dobrovoľné znižovanie ťažby ropy o jeden milión barelov denne stanovené do konca tohto roka zostáva v platnosti a podobne sa vyjadrilo Rusko v súvislosti so svojím obmedzením vývozu v objeme 300.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,0497 USD)