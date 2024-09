OPEC+ je blízko k dohode o odložení plánovaného zvýšenia ťažby v októb

Londýn 5. septembra (TASR) - Aliancia najväčších producentov ropy OPEC+ sa blíži k dohode o odložení plánovaného zvýšenia ťažby v októbri po tom, čo cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Uviedli to vo štvrtok dva zdroje zo skupiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ceny ropy klesajú spolu s ostatnými aktívami pre obavy zo slabej globálnej ekonomiky a po obzvlášť nevýrazných údajoch z Číny, najväčšieho svetového dovozcu ropy.



"Je pravdepodobné, že členovia aliancie prijmú opatrenia na vybalansovanie trhu tým, že odložia zvýšenie produkcie," uviedol jeden zo zdrojov. Druhý zdroj dodal, že OPEC+ je blízko dosiahnutia dohody.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, skupina známa ako OPEC+, mala v októbri pristúpiť k zvýšeniu ťažby o 180.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Je to súčasťou jej plánu na postupné uvoľnenie škrtov zavedených v predchádzajúcich rokoch v reakcii na slabý dopyt. Tie viedli k poklesu produkcie členov aliancie o 2,2 milióna barelov denne.



Ale krehký sentiment na trhu s ropou v súvislosti s vyhliadkami na väčšie dodávky zo strany OPEC+ a na ukončenie sporu, ktorý zastavil export komodity z Líbye, spolu so známkami slabnúceho dopytu vyvoláva obavy v producentských krajinách.



Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu popoludní prekročila 73 USD (66,06 eura) za barel. Stále sa však drží blízko najnižšej úrovne od decembra 2023.



(1 EUR = 1,105 USD)