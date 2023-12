OPEC+ je pripravená na zníženie produkcie ropy, ak to bude potrebné

Moskva 5. decembra (TASR) - Producenti ropy z aliancie OPEC+ sú pripravení na ďalšie zníženie ťažby v 1. štvrťroku 2024, ak by dohodnuté škrty nestačili na elimináciu "špekulácií a výkyvov". Uviedol to v utorok ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Aliancia, ktorá združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, sa minulý týždeň dohodla na dobrovoľnom znížení dodávok na trhy v nasledujúcom roku o zhruba 2,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Toto číslo zahŕňa aj predĺženia existujúcich dobrovoľných obmedzení dodávok Saudskej Arábie a Ruska v celkovom objeme 1,3 milióna barelov denne. Podľa Novaka to umožní producentom prekonať obdobie nízkeho dopytu v 1. štvrťroku 2024.



Vyhlásil tiež, že ak tieto opatrenia nebudú dostatočné, aliancia OPEC+ je pripravená na ďalšie kroky.



Jeho komentáre nasledovali po skepse na ropných trhoch, ktoré majú pochybnosti o tom, či sa dobrovoľné škrty zavedú v plnej miere. Novak uviedol, že Rusko začne znižovať produkciu už tento mesiac. Moskva si podľa neho splní svoje záväzky a zníži v januári dodávky ropy a paliva na trhy dohromady o 500.000 barelov denne.



Minulý týždeň uviedol, že Rusko zvýši doterajšie dobrovoľné obmedzenie dodávok o 300.000 barelov denne o ďalších 200.000 barelov, aby do konca 1. štvrťroka 2024 dosiahli jeho škrty celkovo 500.000 barelov/deň. Tie budú pozostávať zo zníženia vývozu ropy o 300.000 barelov a rafinovaných produktov o 200.000 barelov/deň.