OPEC+ pravdepodobne dodrží novembrový plán ťažby

Viedeň 29. septembra (TASR) – Aliancia OPEC+ sa pravdepodobne bude držať svojej dohody o zvýšení produkcie o 400 000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne aj v novembri, keď sa stretne na budúci týždeň. Aj napriek tomu, že cena ropy dosiahla trojročné maximum a prekročila 80 USD (68,50 eura) za barel a tlak zo strany spotrebiteľov na zvýšenie ponuky stúpa. Uviedli to zdroje z aliancie.



Aliancia OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, sa v júli dohodla na zvýšení ťažby každý mesiac o 400.000 barelov denne, aby postupne zredukovala škrty v produkcii o 5,8 milióna barelov/deň. Súhlasila tiež s opätovným posúdením dohody v decembri.



„Zatiaľ plán ponecháme na zvýšení o 400.000 barelov denne,“ uviedol jeden zo zdrojov.



OPEC+ sa pravidelne stretáva. Na septembrovom zasadaní sa aliancia dohodla, že v októbri zvýši produkciu podľa plánu.



V stredu má rokovať spoločný technický výbor aliancie (JTC), ktorý zhodnotí situáciu na trhu a predloží svoje zistenia ministrom energetiky OPEC+. Zdroje uviedli, že ministri, ktorí sa v pondelok (4. 10.) stretnú on-line, zvážia zistenia JTC pred prijatím konečného rozhodnutia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent však v utorok (28. 9.) prekročila 80 USD a dosiahla tak trojročné maximum. Podporili ju neplánované výpadky produkcie v USA a silné oživenie dopytu po uvoľnení blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Biely dom, ktorý v auguste vyjadril obavy z vysokých cien ropy, v utorok uviedol, že komunikuje s OPEC a hľadá spôsoby, ako vyriešiť vysoké ceny komodity.



India, tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete, naznačila, že rast cien ropy urýchli prechod na alternatívne zdroje energie.



Podľa ministrov energetiky z Iraku, Nigérie a Spojených arabských emirátov (členov OPEC), ropný kartel v predchádzajúcich týždňoch nepovažoval za potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zmenu súčasnej dohody.



Na programe rokovania JTC je dodržiavanie existujúcich škrtov v produkcii, ktoré v auguste dosiahli 116 %, čo znamená, že skupina vyprodukovala a dodala na trhy menej ropy, ako mala v pláne. Niekoľko jej členov čelí totiž obmedzeniam pri zvyšovaní produkcie.



Členovia OPEC Nigéria a Angola, hlavní africkí vývozcovia ropy, budú pre problémy s nedostatočnými investíciami a údržbou ešte prinajmenšom na budúci rok zápasiť so zvýšením produkcie na úroveň svojich kvót v rámci OPEC+.



To znamená, že na zásadnom zvýšení produkcie v rámci skupiny sa budú musieť podieľať tí, ktorí majú voľnú kapacitu, ako sú Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.



Podľa banky Barclays oživenie dopytu prekoná limity na ťažbu v rámci OPEC+, v dôsledku „čiastočne obmedzenej kapacity niektorých členov skupiny pri zvyšovaní produkcie, čo pravdepodobne povedie k poklesu zásob ropy na najnižšiu úroveň za uplynulé desaťročia".