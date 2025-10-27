Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
Ropa: OPEC+ smeruje k ďalšiemu zvýšeniu produkcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rozhodnutie by malo padnúť na najbližšej schôdzke predstaviteľov OPEC+ v nedeľu 2. novembra.

Autor TASR
Londýn/Moskva 27. októbra (TASR) - Osem členov ropného zoskupenia OPEC+ sa prikláňa k ďalšiemu miernemu zvýšeniu produkcie. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na štyri zdroje oboznámené so situáciou.

Podľa Reuters kľúčoví členovia OPEC+ zvažujú od decembra ďalšie zvýšenie ťažby o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rozhodnutie by malo padnúť na najbližšej schôdzke predstaviteľov OPEC+ v nedeľu 2. novembra.

Ak sa informácie potvrdia, OPEC+ tak zvýši ťažbu od decembra v rovnakom rozsahu, na akom sa dohodol na októbrovej schôdzke s platnosťou od novembra. Bude to tretie zvýšenie ťažby v rovnakom objeme, keďže o 137.000 barelov denne zvýšili štáty OPEC+ ťažbu aj od októbra po rokovaniach na začiatku septembra.
