OPEC znížil prognózu globálneho dopytu po komodite v roku 2020

Viedeň 13. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v stredu znížila svoju prognózu globálneho dopytu po komodite v roku 2020. Ale predpovedá aj pokles ponuky, pretože nízke ceny ropy si vyberajú svoju daň aj z produkcie po celom svete.



OPEC vo svojej mesačnej správe znížil odhad dopytu po rope v roku 2020 o 2,23 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne oproti aprílovej projekcii. Najnovšie tak očakáva, že dopyt tento rok klesne o 9,07 milióna barelov denne.



Organizácia zároveň uviedla, že revidovala aj prognózu ťažby v štátoch, ktoré nie sú členmi OPEC o 2 milióny barelov denne oproti predchádzajúcej správe. Teraz predpokladá, že sa produkcia mimo OPEC zníži o 3,5 milióna barelov na 61,5 milióna barelov/deň v roku 2020.



„Revízia je založená na plánoch na zastavenie alebo obmedzenie ťažby, ktoré oznámili firmy vrátane veľkých spoločností, najmä v Severnej Amerike,“ uvádza sa v správe.



OPEC pripomenul tiež, že na trhu s ropu stále prebieha "balansovanie", ktoré bude naberať tempo. Kartel to uviedol deň po tom, čo niektorí z jeho členov dobrovoľne zvýšili svoje ťažobné škrty.



Začiatkom tohto roka zasiahli trh s ropou vládne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Tie viedli k poklesu dopytu po rope, zatiaľ čo poprední producenti v rámci cenovej vojny zvyšovali ťažbu, aby získali väčší podiel na trhu. Ceny komodity tak nakrátko klesli dokonca do záporného pásma.



Ropný kartel a jeho spojenci z aliancie OPEC+ sa nakoniec dohodli na výraznom znížení ťažby, a to o 9,7 milióna barelov denne. A kartel je presvedčený, že na obzore je už zlepšenie. Očakáva, že v nadchádzajúcich štvrťrokoch dôjde k návratu k rovnováhe medzi ponukou a dopytom.



OPEC sa domnieva, že najväčší pokles dopytu po rope bude vykázaný v súčasnom štvrťroku apríl - jún. Zmiernenie blokád a rozsiahle programy stimulov by v nachádzajúcich mesiacoch mohli pomôcť trhu s ropu.