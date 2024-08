OPEC+ zrejme v súlade s doterajšími plánmi v októbri zvýši ťažbu ropy

Londýn/Moskva 30. augusta (TASR) - Aliancia producentov OPEC+ zrejme od októbra v súlade so svojimi plánmi zvýši produkciu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výpadky ťažby v Líbyi a záväzky niektorých členov kompenzovať nadprodukciu totiž vyvážia vplyv slabého dopytu, uviedlo pre Reuters šesť zdrojov z aliancie.



Osem členov OPEC+ má v októbri zvýšiť ťažbu o 180.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Tento krok je súčasťou plánu aliancie, ktorá začína rušiť svoje nedávne obmedzenia ťažby v celkovej výške 2,2 milióna barelov denne, pričom ostatné škrty majú platiť až do konca roka 2025.



Spomalenie rastu dopytu, najmä v Číne, malo negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, pričom niektorí analytici začali pochybovať, či aliancia OPEC+ skutočne v októbri zvýši ťažbu.



Zdroje z OPEC+ však pre agentúru Reuters potvrdili, že plán týkajúci sa zvýšenia produkcie naďalej platí, keďže výpadky ťažby v Líbyi znižujú napätie na trhu. Dopyt by tiež mohlo podporiť uvoľnenie menovej politiky v USA. Trh aktuálne počíta s tým, že americká centrálna banka zníži úrokové sadzby v septembri.



"Existuje veľa neistôt v súvislosti s dopytom, ale je tu aj nádej, že zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu podporí rast ekonomiky," uviedol jeden zo zdrojov.