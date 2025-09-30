< sekcia Ekonomika
OPEC+ zvažuje výraznejšie zvýšenie produkcie, tvrdia zdroje
Zoskupenie OPEC+ zmenilo svoju pôvodnú stratégiu, v rámci ktorej ťažbu znižovalo, a od apríla tohto roka začalo produkciu postupne zvyšovať.
Autor TASR
Londýn 30. septembra (TASR) - Ropné zoskupenie OPEC+ bude pravdepodobne diskutovať o výraznejšom zvýšení ťažby, než na akom sa dohodlo minulý mesiac. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých by sa na najbližšom zasadnutí mohlo rokovať o zvýšení o viac než 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zoskupenie OPEC+ zmenilo svoju pôvodnú stratégiu, v rámci ktorej ťažbu znižovalo, a od apríla tohto roka začalo produkciu postupne zvyšovať. Odvtedy ťažobné kvóty zvýšilo už o viac než 2,5 milióna barelov denne. To predstavuje približne 2,4 % svetového dopytu. Cieľom je zvýšenie podielu na ropnom trhu, navyše, robí tak po predchádzajúcom tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na ropné štáty, aby pomohli zredukovať ceny ropy na svetových trhoch.
Na svojom zatiaľ poslednom zasadnutí 7. septembra sa osem kľúčových členov OPEC+ dohodlo na zvýšení produkcie od októbra o 137.000 barelov denne. Cez víkend niekoľko zdrojov z OPEC+ uviedlo, že štáty by na nasledujúcom zasadnutí 5. októbra mohli rozhodnúť o zvýšení produkcie aspoň o 137.000 barelov/deň, teda minimálne v rovnakom rozsahu ako pred mesiacom.
V utorok však dva zdroje oboznámené so situáciou informovali, že diskutovať by sa mohlo o zvýšení ťažby o 411.000 barelov denne. S ešte výraznejším zvýšením produkcie prišiel tretí zdroj, podľa ktorého nie je vylúčené, že OPEC+ môže rozhodnúť o zvýšení ťažby na november o 500.000 barelov/deň.
V stredu (1. 10.) sa uskutoční virtuálna schôdzka takzvaného Spoločného ministerského monitorovacieho výboru OPEC+. Podľa zdrojov by členovia výboru mali rokovať o dodržiavaní stanovených produkčných kvót jednotlivých krajín. Čo sa však týka samotného objemu produkcie, výbor nemá rozhodovaciu právomoc.
