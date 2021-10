OPEC+ v novembri zvýši produkciu podľa plánu o 400.000 barelov

Na archívnej snímke poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Foto: TASR/AP

Viedeň 4. októbra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej kľúčoví spojenci z aliancie OPEC+ sa v pondelok na rokovaniach dohodli, že v novembri zvýšia produkciu podľa plánu aj napriek tomu, že ceny ropy stúpajú.Vo vyhlásení zverejnenom po krátkom stretnutí sa uvádza, že účastníci súhlasili, že sa budú držať harmonogramu postupného zvyšovania ťažby, na ktorom sa dohodli v júli. To znamená, že v novembri dodajú denne na trhy o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy viac.Špekulácie, že OPEC+ nepovolí výraznejšie zvýšenie produkcie, už viedli k prudkému nárastu cien ropy v pondelok na začiatku obchodovania, pričom cena americkej WTI dosiahla najvyššiu úroveň od novembra 2014.Na stretnutí, ktoré sa začalo krátko po 15.00 h SELČ, sa 23 krajín za necelú hodinu rozhodlo, že svoju ťažobnú politiku nezmenia. Vyššie ceny ropy prinášajú producentom väčšie zisky, ale existuje riziko, že rastúce ceny komodity potlačia krehké zotavovanie ekonomík z pandémie nového koronavírusu.Stúpajúce ceny by mohli tiež prilákať na trh nových konkurentov a podporiť prieskum nových ložísk, alebo by dokonca mohli naštartovať trend smerom k obnoviteľným zdrojom.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v auguste vyzvala ropný kartel, aby zvýšil produkciu. Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vtedy uviedol, že kartel nerobí "dosť" na zvýšenie produkcie ropy.v>Podľa niektorých analytikov za súčasných podmienok už OPEC+ nemôže ďalej tvrdiť, že pracuje na stabilizácii svetového trhu s ropou, keďže obmedzovanie dodávok ropy spôsobuje "ďalšiu bolesť globálnym spotrebiteľom".Pred rokovaniami aliancie sa vynorili aj otázky týkajúce sa ochoty a tiež schopnosti niektorých jej členov zvýšiť produkciu. Nigéria, Angola a Líbya čelia totiž problémom v oblasti infraštruktúry, investícií a bezpečnosti. Experti upozornili tiež na odloženie údržbárskych prác a nedostatok investícií, čiastočne v dôsledku zdravotnej kríze a čiastočne pre prechod z fosílnych palív na obnoviteľnú energiu.