OPEC+ zvýšil odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku

Londýn 1. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, zvýšili odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku. K revízii došlo krátko pred stredajším stretnutím členov OPEC+, na ktorom by mali prerokovať ďalší postup vo svojej ťažobnej politike.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa dvoch zdrojov z OPEC+ experti v rámci zoskupenia ropných producentov upravili odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku na 4,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pôvodná prognóza počítala s rastom dopytu v roku 2022 na úrovni 3,28 milióna barelov/deň.



Čo sa týka tohto roka, OPEC+ očakáva, že globálny dopyt po rope vzrastie o 5,95 milióna barelov denne po tom, ako v minulom roku zaznamenal v dôsledku pandémie nového koronavírusu rekordný pokles zhruba o 9 miliónov barelov denne. Niektorí analytici však odhad považujú za optimistický, keďže v 1. polroku dopyt vzrástol iba o 3 milióny barelov/deň.



Členské štáty OPEC+ budú v stredu popoludní rokovať o ďalších krokoch v rámci svojej produkčnej politiky. Ako pre Reuters uviedli nemenované zdroje, očakáva sa, že na stretnutí by sa mal potvrdiť terajší plán dohodnutý v júli, napriek tlakom USA, aby OPEC+ svoju produkciu zvýšil výraznejšie. V rámci tohto plánu sa od augusta každý mesiac zvyšuje ťažba ropy v rámci OPEC+ o 400.000 barelov denne až do konca decembra.