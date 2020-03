Po prepade minulý týždeň sa ceny ropy zotavili

Singapur 2. marca (TASR) - Po týždni, v ktorom zaznamenali najvýraznejší pokles za posledné roky, sa ceny ropy v pondelok zotavili, pričom cena Brentu vzrástla zhruba o 3,5 %. K obratu prispeli očakávania trhov, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom pristúpi k výraznejšiemu obmedzeniu ťažby, ako aj očakávania, že kľúčové centrálne banky v prípade potreby ekonomiky podporia.



Informácie od zdrojov z OPEC z konca minulého týždňa naznačili, že ropné veľmoci by mohli na svojom zasadnutí vo Viedni oznámiť väčšie produkčné škrty, než na začiatku februára odporúčal Spoločný technický výbor zoskupenia OPEC+ (OPEC + ďalší producenti). Ten navrhoval zníženie ťažby o ďalších 600.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Ako zdroje uviedli, najväčší exportér ropy Saudská Arábia má záujem o redukciu ťažby v 2. štvrťroku až o 1 milión barelov denne. Zasadnutie sa uskutoční 5. a 6. marca.



"V prípade, že OPEC+ k očakávaným škrtom nepristúpi, povedie to podľa všetkého k ďalšiemu prudkému poklesu cien ropy," uviedli analytici Fitch Solutions.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.17 h SEČ 51,45 USD (46,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,78 USD (3,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala 46,17 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (28. 2.) to znamená rast o 1,41 USD (3,15 %). V obidvoch prípadoch tak cena ropy dosiahla prvý rast po šiestich dňoch poklesu po sebe, keď trhy ovplyvňovali informácie o šírení nového koronavírusu do ďalších krajín sveta. Akciové trhy zaznamenali najvýraznejší pokles od finančnej krízy v roku 2008, čo sa potom odrazilo aj na vývoji trhov s ropou.



(1 EUR = 1,0977 USD)