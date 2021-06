Pokles zásob ropy v USA na vyše ročné minimum podporil ceny

New York 23. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu v porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním rast, pričom cena Brentu prekročila 75 USD za barel (159 litrov). Ceny podporili najmä údaje z USA o poklese ropných zásob.



Ako uviedlo ministerstvo energetiky, zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni na približne 459 miliónov barelov. To je najnižšia úroveň od marca minulého roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 20.18 h SELČ 75,15 USD (62,88 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 34 centov.



Vyššia než v závere predchádzajúceho obchodovania je aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 73,04 USD/barel, čo znamená rast o 19 centov.



(1 EUR = 1,1951 USD)