Ropa pokračuje v páde, cena WTI klesla pod 20 USD za barel

New York 30. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali na začiatku nového týždňa v páde. Cena americkej ropy WTI v pondelok klesla pod hranicu 20 USD (18,13 eura) za barel (159 litrov) a cena severomorskej zmesi Brent sa dostala najnižšie za posledných 18 rokov. Dôvodom sú obavy z ekonomických škôd pandémie nového koronavírusu a očakávania, že dopyt po "čiernom zlate" sa bude ďalej znižovať.



Navyše Saudská Arábia a Rusko by mali v apríli ešte zvýšiť dodávky, čo spôsobí ďalší nárast prebytku na trhu v dobe, keď producenti a prepravcovia ukladajú ropu do zásobníkov v situácii kolapsu dopytu. Podľa aktuálnych prognóz pandémia nového koronavírusu spôsobí pokles globálneho dopytu po rope o 20 %.



Barel americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa o 20.08 h SELČ predával so stratou 1,88 USD alebo 8,74 % po 19,63 USD. Májový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 2,86 USD alebo 11,47 % na 22,07 USD za barel. Cena WTI sa počas pondelkového obchodovania dostala na 19,85 USD za barel a cena Brentu až na 21,65 USD za barel, čo bolo najmenej od marca 2002.



(1 EUR = 1,1034 USD)