Ropa pokračuje v poklese, cena WTI padla o vyše 50 percent

New York 20. apríla (TASR) - Cena americkej ropy WTI s májovým kontraktom, ktorý v utorok (21. 4.) exspiruje, v pondelok klesla o 50 % pod 8 USD (7,37 eura) za barel (159 litrov) a dostala sa najnižšie za viac než tri desaťročia.



Cena americkej ropy padla na najnižšiu úroveň za vyše 30 rokov, keďže obchodníci sa boja strmého zníženia dopytu pre pandémiu nového koronavírusu. Takisto hrozí, že kapacity ropných zásobníkov v USA sa čoskoro naplnia. Najviac sa to dotklo kontraktu s dodávkou v najbližšom mesiaci, ktorý exspiruje v utorok. To signalizuje, že niektorí investori veria v zotavenie neskôr v tomto roku.



Cena májového kontraktu na WTI sa o 18.27 predávala s mínusom 10,32 USD alebo 56,49 % po 7,95 USD za barel, čo bolo najmenej prinajmenšom od roku 1986. Júnový kontrakt na WTI, ktorý exspiruje 19. mája, stratil okolo 9 % a podvečer sa predával po 22,75 USD za barel. Júlový kontrakt na WTI klesol o 5 % na 28 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,38 % alebo 4,91 % na 26,70 USD za barel.



(1 EUR = 1,0860 USD)