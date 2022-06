Ropa posilňuje, cena Brentu vzrástla nad 120 USD za barel

Singapur 6. júna (TASR) - Ropa pokračuje na začiatku nového týždňa v posilňovaní sa, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa dostala nad 120 USD (111,84 eura) za barel (159 litrov). Saudská Arábia totiž zvýšila ceny júlových dodávok ázijským zákazníkom viac, než sa očakávalo. To signalizuje, že na trhu bude naďalej nedostatočná ponuka. A to aj napriek tomu, že aliancia OPEC+ sa dohodla na zrýchlení zvyšovania produkcie v najbližších dvoch mesiacoch.



Júlový kontrakt na americkú ropu WTI sa v pondelok o 7.30 h SELČ predával po 119,72 USD za barel. To bolo o 85 centov alebo o 0,72 % viac ako v piatok (3. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok pripísal 2 USD alebo okolo 1,7 % a uzavrel na 118,87 USD za barel.



Augustový kontrakt na Brent sa posilnil o 88 centov alebo o 0,74 % a o 7.39 h SELČ sa predával po 120,60 USD za barel. Predtým sa jeho cena dostala až na 121,95 USD za barel. V piatok jeho cena stúpla o 1,8 %.



Saudskoarabský koncern Saudi Aramco zvýšil oficiálnu júlovú predajnú cenu svojej referenčnej ropy Arab Light pre ázijských zákazníkov o 2,10 USD na barel, pričom sa očakával nárast ceny len o 1,50 USD. Koncern tiež zvýšil ceny pre severozápadnú Európu a mediteránny región.



(1 EUR = 1,073 USD)