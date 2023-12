Produkcia OPEC v novembri klesla prvýkrát za štyri mesiace

Londýn 6. decembra (TASR) - Produkcia ropy v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zaznamenala v novembri pokles, prvý za ostatné štyri mesiace. Vývoj produkcie ovplyvnili dobrovoľné produkčné škrty Saudskej Arábie, ale aj niektoré ďalšie krajiny ako Irak a Nigéria. TASR o tom informuje na základe prieskumu agentúry Reuters.



OPEC vyprodukoval v novembri 27,81 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s októbrom to znamená pokles o 90.000 barelov denne. Je to prvý medzimesačný pokles ťažby od júla. Očakáva sa, že od januára by produkcia zo strany OPEC mala klesnúť ešte viac, keďže štáty OPEC sa spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria OPEC+, dohodli na ďalšej redukcii ťažby. Tá platí pre 1. kvartál budúceho roka.



Objem ťažby OPEC sa v novembri znížil napriek tomu, že Irán svoju produkciu v danom mesiaci zvýšil na 3,2 milióna barelov/deň. To je najvyšší objem od roku 2018. Irán je jednou z krajín OPEC, ktorá má v rámci dohody o znižovaní produkcie výnimku.



Výrazne však klesol objem ťažby zo strany Iraku, Spojených arabských emirátov, Angoly a Nigérie. Práve Nigéria vykázala najväčší pokles produkcie spomedzi štátov OPEC. Navyše, Saudská Arábia pokračuje v dobrovoľnej redukcii svojej ťažby a aj v novembri vykázala produkciu na úrovni zhruba 9 miliónov barelov denne, čo predstavuje zníženie oproti jej pôvodnej produkcii o 1 milión barelov/deň.



Aj ťažba zo strany 10 štátov, ktoré nie sú členmi OPEC, tvoria však širšie ropné zoskupenie OPEC+, zaznamenala v novembri pokles. Prieskum Reuters ukázal, že sa znížila o 130.000 barelov denne.