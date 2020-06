Rast zásob v USA znížil ceny ropy, cena Brentu skĺzla pod 41 USD

Tokio 10. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena Brentu skĺzla výrazne pod 41 USD za barel (159 litrov), keď údaje z USA ukázali, že zásoby ropy aj ropných destilátov zaznamenali rast. Analytici pritom počítali s poklesom ropných zásob.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.04 h SELČ 40,74 USD (36,07 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 44 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 38,34 USD/barel. V porovnaní s utorkovou (9. 6.) uzávierkou to predstavuje pokles o 60 centov.



Ešte v pondelok (8. 6.) zaznamenali obidva kontrakty rast na najvyššiu úroveň za posledné tri mesiace. Viacerí analytici však poukázali na to, že ceny ropy rástli v poslednom období príliš rýchlo.



Stredajší vývoj do veľkej miery ovplyvnili informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý v utorok zverejnil odhad stavu zásob ropy v USA. Podľa API sa ropné zásoby v Spojených štátoch za týždeň do 5. júna zvýšili o 8,4 milióna barelov, pritom analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ich poklesom o 1,7 milióna barelov.



Navyše sa zvýšili aj zásoby ropných destilátov, medzi ktoré patrí nafta a vykurovací olej. Tie vzrástli o 4,3 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s rastom o 3 milióny barelov.



Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji ropných zásob zo strany amerického ministerstva energetiky. To zverejní oficiálne údaje za minulý týždeň v stredu.



(1 EUR = 1,1294 USD)