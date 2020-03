Rokovania OPEC s Ruskom o ďalšom znížení ťažby zlyhali

Viedeň 6. marca (TASR) - Ruský minister energetiky Alexander Novak v piatok oznámil, že rozhovory medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencami z tzv. aliancie OPEC+ o ďalšom znížení ťažby zlyhali. Členom aliancie sa nepodarilo dosiahnuť dohodu.



„Pokiaľ ide o zníženie produkcie, vzhľadom na dnešné rozhodnutie, od 1. apríla nie je nikto, ani z OPEC, ani z OPEC+, povinný znižovať produkciu,“ povedal novinárom po stretnutí. To podľa neho znamená, že od apríla môže každý dodávať na trh toľko ropy, koľko sa mu páči.



Vo štvrtok (5. 3.) sa pritom ministri ropného kartelu pod vedením Saudskej Arábie dohodli na znížení ťažby o ďalších 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne do konca roku 2020, ale pod podmienkou, že sa k nim pridajú aj ostatní producenti z aliancie OPEC+. Cieľom je podporiť tak ceny ropy počas epidémie koronavírusu, ktorá ich tlačí nadol.



Celkovo by tieto škrty (spolu s predchádzajúcim znížením produkcie o 2,1 milióna barelov/deň), ktoré platí do 31. marca, predstavovali približne 1,5 % globálneho dopytu.



Ale ani po hodinách rokovaní sa kartelu nepodarilo presvedčiť Rusko, ktoré je druhým najväčším producentom ropy na svete po USA, aby sa pridalo k dohode o ďalšom obmedzení ťažby.



Na otázku, či Rusko po tomto rozhodnutí zvýši svoju produkciu, Novak povedal, že to bude „závisieť od projektov ruských ropných spoločností“.



Ceny ropy v reakcii na túto správu strmo klesli, o viac ako 7 %.