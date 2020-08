Ropné koncerny zaznamenali v 2.kvartáli vysoké odpisy, obmedzujú ťažbu

New York 9. augusta (TASR) - Ropné koncerny zaznamenali vysoké odpisy a obmedzujú ťažbu.



Päť najväčších ropných spoločností na svete v 2. kvartáli znížilo hodnotu svojich aktív celkovo takmer o 50 miliárd USD (42,31 miliardy eur) a priškrcujú ťažbu. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila pád cien a dopytu.



Obrovské odpisy a obmedzenie produkcie ukázali rozsah škôd, ktoré ropnému priemyslu spôsobila pandémia. Globálny dopyt po palivách bol v jednej chvíli o 30 % nižší a ešte stále sa nevrátil na úrovne spred pandémie.



Šéfovia ropných koncernov uviedli, že dôvodom masívnych odpisov sú očakávania, že dopyt zostane utlmený ešte niekoľko kvartálov, keďže ľudia menej cestujú.



Z piatich najväčších ropných koncernov len Exxon Mobil nezaznamenal veľké odpisy. Avšak pokračujúce prehodnocovanie môže spôsobiť, že zníži hodnotu výraznej časti aktív.



Naopak BP odpísal 17 miliárd USD. Koncern uviedol, že v najbližších rokoch plánuje zmeniť smerovanie svojich investícií, keď sa chce viac sústrediť na obnoviteľné zdroje a menej na ropu a plyn. Do konca roka 2030 chce znížiť ťažbu takmer o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne z 3,6 milióna barelov v súčasnosti.



Slabý dopyt znamená, že producenti musia revidovať svoje biznis plány, uviedol šéf konzultačnej firmy Alvarez & Marsal Lee Maginniss. Cieľom je ťažba, ktorá generuje hotovosť presahujúcu prevádzkové náklady. Tento "nízkonákladový mód" bude podľa neho trvať minimálne do konca budúceho roka a zrejme ešte bude pokračovať v roku 2022.



(1 EUR = 1,1817 USD)