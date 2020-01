Ropný koncern Chevron sa prepadol do hlbokej straty

Houston 31. januára (TASR) - Americký ropný koncern Chevron sa vo 4. štvrťroku minulého roka prepadol do hlbokej straty. Podpísali sa pod to nižšie ceny ropy a plynu, ale najmä odpisy aktív v hodnote vyše 10 miliárd USD.



Druhý najväčší ropný koncern v USA uviedol, že za obdobie od októbra do konca decembra zaznamenal čistú stratu 6,61 miliardy USD (5,98 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,51 USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahol Chevron zisk na úrovni 3,73 miliardy USD (1,95 USD/akcia).



V prípade nezapočítania mimoriadnych položiek však firma zaznamenala zisk. Ten dosiahol na akciu 1,49 USD, čím Chevron mierne prekonal odhady ekonómov počítajúcich s upraveným ziskom na úrovni 1,45 USD/akcia.



Tržby klesli o 14 % na 36,35 miliardy USD. V tomto prípade firma zaostala za odhadmi trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 38,96 miliardy USD.



Výsledky spoločnosti okrem odpisov ovplyvnili aj ceny ropy a plynu. Priemerná predajná cena ropy klesla medziročne o 16 % a ceny zemného plynu takmer o polovicu.



(1 EUR = 1,1052 USD)