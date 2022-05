Rusko má na lodiach na mori rekordné množstvo ropy

Houston 24. mája (TASR) - Rusko má na lodiach na mori v súčasnosti viac než 60 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov). To je nový rekord. Poukázali na to údaje analytickej firmy Vortexa. Dôvodom je, že mnohí kupci sa pre obavy zo sankcií ruskej rope vyhýbajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spojené štáty a viaceré ďalšie krajiny uvalili na ruskú ropu a ropné produkty zákaz dovozu po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu. Európska únia rovnaký krok plánuje a podľa posledných informácií by k dohode o embargu na ropu z Ruska malo prísť v nasledujúcich dňoch. Práve pre riziko neskoršieho sankcionovania kupci ruský náklad odmietajú.



Rusi tak majú na plavidlách na mori rekordných 62 miliónov barelov ropy Urals. To je trojnásobok priemerného objemu spred vojny, pričom export ruskej ropy po mori klesol v máji na 6,7 milióna barelov denne. V porovnaní s februárom, koncom ktorého sa začala vojna na Ukrajine, to znamená pokles o 15 %.



"Čísla o exporte, ktoré poukazujú na stále vysoký objem vývozu, nevypovedajú všetko," povedal energetický analytik Clay Seigle. "Ruská ropa sa naďalej hromadí na mori," dodal. Na to podľa neho poukazujú údaje o náklade ropy Urals, ktorý nemá určenú konkrétnu destináciu. Podiel takéhoto nákladu dosiahol 15 %, čo je rovnako nový rekord. Časť z tejto ropy môže smerovať k neznámym kupcom a časť môže predstavovať nepredanú ropu.