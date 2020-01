Rusko v sobotu čiastočne obnovilo dodávky ropy do Bieloruska

Minsk 5. januára (TASR) - Rusko v sobotu (4. 1.) obnovilo dodávky ropy do Bieloruska po tom, ako ich v piatok (3. 1.) dočasne zastavilo. Moskva a Minsk sa totiž priblížili k dohode o novom kontrakte o dodávkach ropy, uviedla bieloruská energetická spoločnosť Belneftechim.



Viceprezident Belneftechimu Vladimir Sizov povedal, že dodávky sa obnovili v sobotu popoludní a ropa začala prúdiť do rafinérie Naftan. Podmienky nového kontraktu neboli zverejnené, ale spoločnosť Belneftechim v sobotu uviedla, že je tesne pred podpisom dohody s jednou z ruských firiem, aby domáce rafinérie mohli normálne fungovať.



"Aby sme zabezpečili pokračovanie fungovania rafinérií a dodávok ropy na domáci trh, dosiahli sme dohodu s jednou z ruských ropných firiem, že nám v prvej fáze dodá okolo 100.000 až 130.000 ton ropy," uviedol Sizov. Dodal, že v januári by do Bieloruska mohlo byť z Ruska dodaných 650.000 ton ropy a že v prípade naplnenia optimistického scenára sa koncom januára zrušia všetky reštrikcie. Obnovenie exportu bude podľa neho závisieť od podpísania kontraktu s Ruskom.



Platnosť pôvodného kontraktu týkajúceho sa dodávok ropy do Bieloruska zahrnujúceho ceny a objem dodávok, ako aj tranzitné poplatky, sa skončila 31. decembra 2019. Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko pred vypršaním pôvodnej zmluvy v decembri rokovali, avšak bez výsledku. Lukašenko neskôr vláde nariadil, aby hľadala alternatívnych dodávateľov.



Vzťahy medzi Ruskom a Bieloruskom sú dlhodobo komplikované, pričom dôvodom je tlak Moskvy a na druhej strane neochota Bieloruska na užšiu ekonomickú a politickú integráciu. Bielorusi sa obávajú postupného začlenenia svojej krajiny do Ruska, pričom ich obavy vzrástli po anexii polostrova Krym Moskvou v roku 2014.



Putin však tlačí na dokončenie rokovaní a podpísanie dohôd. Naopak, Lukašenko chce dohodu o užšej integrácii podpísať až po tom, ako sa vyriešia otázky energetických dodávok.



Čo sa týka ropy, Bielorusko dováža z Ruska ročne zhruba 24 miliónov ton, z čoho iba 6 miliónov ton spotrebováva. Zvyšok krajina spracováva a exportuje, čo predstavuje nemalý zdroj príjmov.