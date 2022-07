Ropa sa prepadla zhruba o 5 %, cena Brentu klesla pod 107 USD za barel

Londýn 5. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok pokles približne o 5 %, pričom cena severomorskej ropy Brent klesla pod 107 USD a americkej WTI k 103 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch výrazne ovplyvňujú obavy z prepadu globálnej ekonomiky do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 16.32 h SELČ 106,96 USD (103,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 6,54 USD (5,76 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 103,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 5,33 USD alebo 4,92 %. V pondelok (4. 7.) sa pre sviatok v USA neobchodovalo.



Situáciu na trhoch výrazne ovplyvnili správy z eurozóny, ako aj z Ázie. Eurozóna vykázala za jún najslabší rast aktivity v súkromnom sektore za takmer 1,5 roka a výhľadové ukazovatele naznačujú, že región by v tomto kvartáli mohol zaznamenať pokles.



Nepriaznivé správy zverejnila aj Južná Kórea, štvrtá najväčšia ekonomika Ázie. Ako uviedol tamojší štatistický úrad, inflácia dosiahla v júni zhruba 24-ročné maximum, čo opäť zvýšilo obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky, a tým dopytu po rope.



(1 EUR = 1,029 USD)