Saudi Aramco ponúkne v rámci IPO 0,5 % akcií individuálnym investorom

Rijád 10. novembra (TASR) - Po dlhom odklade vstupu na burzu Saudi Aramco by sa malo ba budúcu nedeľu (17. 11.) začať upisovanie akcií.



Súkromní investori budú môcť upísať akcie ropného gigantu predbežne od 17. do 28. novembra, inštitucionálni investori budú mať čas do 4. decembra, vyplýva to z vyše 600-stranového burzového prospektu, ktorý saudskoarabský koncern zverejnil v sobotu (9. 11.) večer.



Pred týždňom saudskoarabský finančný regulátor CMA vydal povolenie koncernu na vstup na burzu, ktorý koncern plánuje už približne 3 roky. Očakáva sa, že to bude jedna z najväčších prvotných emisií (IPO) v histórii. Saudi Aramco je najväčšou ropnou spoločnosťou na svete a je považovaná za jednu z najziskovejších firiem.



Podľa burzového prospektu koncern predá individuálnym retailovým investorom v rámci IPO až 0,5 % akcií. O tom, aký objem ponúkne inštitucionálnym investorom, sa rozhodne neskôr. Experti predpokladajú, že firma by mohla celkovo predať 1 % až 2 % akcií. Koncern tiež nebude môcť emitovať dodatočné akcie 1 rok po IPO, uvádza sa v prospekte.



Bankári odhadujú, že IPO ocení Saudi Aramco na približne 1,5 bilióna USD (1,36 bilióna eur). Korunný princ Mohamed bin Salmán dúfa, že celkové ohodnotenie prekročí 2 bilióny USD. Saudská Arábia chce použiť príjmy z IPO na investície do iných oblastí ekonomiky a na zníženie svojej závislosti od ropy.