Schôdzka OPEC+ bude v pôvodne plánovanom termíne začiatkom marca

Moskva 18. februára (TASR) - Očakávaná schôdzka zástupcov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom sa uskutoční v pôvodne stanovenom termíne na začiatku marca. Uviedol to v utorok štátny tajomník ruského ministerstva energetiky Pavel Sorokin. Producenti ropy tak zasadnutie neurýchlia, napriek tomu, že vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu v Číne a dôsledky na dopyt po rope to trhy očakávali.



"Bude to tak, ako sa pôvodne plánovalo, 6. marca," citovala vyjadrenia Sorokina pre novinárov agentúra TASS. Pôvodný termín zasadnutia ministrov OPEC a následne OPEC+ stanovili na 5. a 6. marca vo Viedni.



V rámci súčasného programu OPEC+ o obmedzovaní produkcie je rozsah ťažobných škrtov stanovený na 1,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) oproti objemu ťažby z októbra 2018. Táto dohoda vyprší 31. marca. Technický výbor OPEC+ minulý týždeň navrhol prehĺbenie škrtov o 600.000 barelov denne. Rusko však oznámilo, že na zhodnotenie situácie na trhu potrebuje viac času.