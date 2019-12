Schôdzka OPEC by mala rozhodnúť o prípadných škrtoch v ťažbe ropy

Viedeň 5. decembra (TASR) - Kľúčoví producenti ropy začali vo štvrtok zasadnutie vo Viedni, na ktorom by mali rokovať o budúcej produkcii. Časť trhov očakáva, že členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohli rozhodnúť o ešte výraznejšom znížení ťažby, než aké realizujú v rámci súčasného programu obmedzovania produkcie. Informovala o tom agentúra AFP.



OPEC a jeho spojenci, ktorí spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, začali s koordinovaným znižovaním produkcie ešte v roku 2017. Vlani v decembri sa dohodli na znížení dodávok ropy na trh zhruba o 1,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Samotný OPEC sa zaviazal znížiť ťažbu o 812.000 barelov denne a jeho spojenci o ďalších 383.000 barelov denne. Pôvodne dohoda platila do konca júna tohto roka, v júli ju však predĺžili do konca marca 2020.



Iracký minister ropného priemyslu Támir Gadban však po príchode do Viedne ešte v utorok (3. 12.) uviedol, že niektorí členovia OPEC tlačia na ďalšie obmedzenie ťažby, a to o 400.000 barelov denne. To by znamenalo redukciu produkcie o 1,6 milióna barelov/deň. Podľa niektorých pozorovateľov by takýto krok vyhovoval najmä Saudskej Arábii, ktorá pre úspech uvedenia akcií jej ropnej firmy Aramco na burzu potrebuje solídne ceny ropy.



"Očakávam, že schôdzka bude úspešná," povedal saudský minister energetiky princ Abdalazíz bin Salmán novinárom po príchode do Viedne. Ministri z ďalších krajín sa zatiaľ vyjadrovať nechceli.